Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: prochain départ du directeur opérationnel information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 14:11









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi que son directeur opérationnel, Simon Pauck Hansen, allait prochainement quitter le groupe.



Simon Pauck Hansen sera remplacé dans le courant du mois de janvier par Mikael Wangdahl, l'actuel patron de SAS Link, la filiale court-courrier de la société, précise SAS dans un communiqué.



Simon Pauck Hansen avait rejoint SAS il y a 26 ans en tant que stagiaire.



Au poste de directeur opérationnel, il a notamment contribué à la mise en place du plan de restructuration 'SAS Forward', qui prévoit une augmentation de capital ainsi que la conversion de dette en actions.



L'action SAS perdait 1,8% à la Bourse de Stockholm après cette annonce.





Valeurs associées SAS Tradegate +2.86% SAS LSE -100.00% SAS LSE Intl -2.79% SAS OTCBB -100.00% SAS OTCBB -100.00%