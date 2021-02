Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : pertes doublées au cours du trimestre écoulé Cercle Finance • 25/02/2021 à 12:19









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé jeudi avoir plus que doublé ses pertes au cours du trimestre écoulé, toujours affectée par la crise sanitaire, mais déclaré envisager un retour à la quasi-normale à partir de l'an prochain. Le groupe indique avoir accusé une perte nette de 2,05 milliards de couronnes suédoises sur le trimestre allant de novembre à janvier, contre une perte de 861 millions un an plus tôt, son chiffre d'affaires s'étant écroulé à 2,3 milliards contre 9,7 milliards de couronnes un an auparavant. Dans un communiqué, le groupe souligne que l'activité a continué de pâtir de la crise sanitaire, qui l'a contraint à réduire ses capacités de 75% d'une année sur l'autre. D'un trimestre à l'autre, SAS dit avoir été contraint de réduire son offre de 29%. S'il anticipe une demande toujours 'fortement limitée' dans un avenir proche, le transporteur dit s'attendre à ce que l'activité retrouve des niveaux 'davantage normalisés' dès 2022 avec la mise en place des campagnes de vaccination et la levée des restrictions à la circulation. Le titre SAS progressait de presque 2% après ces annonces à la Bourse de Stockholm. L'action affiche désormais une progression de plus de 6% depuis début janvier.

Valeurs associées SAS Tradegate -5.95% SAS LSE Intl -2.14% SAS OTCBB 0.00%