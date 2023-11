Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: perte trimestrielle accrue, les coûts posent question information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé jeudi avoir accru ses pertes sur le trimestre écoulé, une dynamique inquiétante au moment où la compagnie aérienne scandinave - en pleine restructuration - est censée fortement réduire ses coûts.



Le transporteur a fait état ce matin d'une perte nette de 1,9 milliard de couronnes suédoises sur son quatrième trimestre, clos fin octobre, bien supérieure à celle de 1,2 milliard enregistrée il y a un an.



Dans son communiqué, SAS explique avoir pâti d'effets de change défavorables mais aussi du renchérissement du pétrole, tout en prévenant que la concrétisation de ses réductions de coûts prendrait du temps.



Sur le trimestre, ce sont quelque 6,8 millions de passagers qui ont emprunté ses lignes, soit 18% de plus que l'année dernière à la même époque.



SAS a par ailleurs fait part de 'progrès' en vue de sortir de la protection de la loi sur les faillite (chapitre 11) aux Etats-Unis.



Pour mémoire, la compagnie a bouclé au début du mois son plan de recapitalisation, qui prévoit l'entrée à son capital d'un groupe d'investisseurs composé de Castlelake, d'Air France-KLM, de Lind Invest et de l'Etat danois.



A 11h45, l'action SAS glissait de 6,5%, tandis que l'indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Travel & Leisure perdait 0,2%.





