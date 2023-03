Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: nomination d'un nouveau directeur opérationnel (COO) information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 12:29









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mercredi la nomination de Jason Mahoney, un ancien cadre de British Airways, à la direction de ses opérations.



Jason Mahoney était jusqu'ici le directeur technique de British Airways, où il était en charge de l'ingénierie et des opérations au niveau mondial.



Chez British Airways, il avait déjà occupé le poste de directeur opérationnel (COO) pendant un certain nombres d'années, après avoir été le directeur de l'ingénierie et de la maintenance au sein du groupe de tourisme allemand TUI.



SAS a également annoncé ce mercredi que son trafic avait bondi de 64% d'une année sur l'autre au mois de février, avec 1,6 millions de passagers transportés le mois dernier.





