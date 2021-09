Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : les vols vers New York vont s'intensifier information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 14:41









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé lundi qu'elle comptait intensifier ses départs à destination de New York dans le cadre de son programme d'automne/hiver. Le transporteur a prévu de proposer un vol quotidien au départ de Stockholm , tandis que quatre liaisons hebdomadaires seront assurées depuis Oslo, en plus des vols quotidiens habituels opérés à partir de Copenhague. Au total, ce sont 12 liaisons transatlantiques que SAS proposera cet automne et cet hiver, notamment à destination de Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington DC, Boston et Miami. Cette annonce intervient alors que les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient rouvrir leurs frontières à tous les voyageurs internationaux vaccinés.

Valeurs associées SAS Tradegate +2.39% SAS LSE Intl +4.05% SAS OTCBB 0.00%