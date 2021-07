Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : les vols vers les Etats-Unis appelés à s'intensifier Cercle Finance • 09/07/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi qu'il opérerait de nouveau toutes ses lignes à destination des Etats-Unis à partir de cet automne, avec la reprise de ses vols vers Boston en septembre et de ses liaisons vers Miami en octobre. La compagnie aérienne scandinave - qui fait état d'un 'accroissement de la demande' - rouvrira à compter du 2 septembre sa route Stockholm-New York, qui était déjà desservie depuis Copenhague et Oslo. C'est également au mois de septembre qu'un premier Airbus A321LR décollera de Copenhague avec pour destination Boston. Parallèlement, SAS explique qu'il compte accroître la fréquence de ses vols au départ de Copenhague vers les villes de Los Angeles, San Francisco et Washington DC. En date du 1er octobre, le transporteur reprendra la liaison vers Miami qu'il proposait jusqu'ici depuis Copenhague et Stockholm.

Valeurs associées SAS Tradegate +0.73% SAS LSE Intl +1.63% SAS OTCBB 0.00%