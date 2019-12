Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : les actions chutent après les résultats Cercle Finance • 05/12/2019 à 17:00









(CercleFinance.com) - Les actions de SAS chute de plus de 15% après l'annonce par la compagnie scandinave de résultats 'décevant' pour l'année, nettement inférieurs à ceux de l'année dernière, en raison des coûts plus élevés du carburant, des fluctuations monétaires défavorables et des grèves. Au cours du quatrième trimestre, la compagnie a cependant bénéficié d'une hausse de la demande, le nombre total de passagers ayant augmenté de 2,3%. En conséquence, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 6% pour atteindre 13,5 milliards de couronnes suédoises. Les résultats ont également connu une évolution favorable au cours du dernier trimestre, le résultat avant impôt passant de 789 couronnes suédoises à 1,1 milliard de couronnes suédoises. Malgré ce solide quatrième trimestre, SAS n'a pas atteint deux de ses trois objectifs financiers pour l'exercice 2019. La société s'attend même à une perte accrue pour le premier trimestre de l'exercice financier 2020 par rapport à l'année précédente.

Valeurs associées SAS Tradegate -0.37% SAS LSE Intl -14.56% SAS OTCBB 0.00%