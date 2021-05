Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : le trafic passagers rebondit en avril Cercle Finance • 07/05/2021 à 14:42









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a fait état vendredi d'une hausse de son trafic pour le mois d'avril, en raison d'un effet de base lié à la crise sanitaire mondiale. Le transporteur nordique indique avoir accueilli 320.000 passagers le mois dernier, un chiffre en hausse de 2% par rapport au mois de mars. En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à avril 2020, le trafic affiche même un bond de 240%, précise SAS, qui rappelle que le secteur aérien avait été mis au point mort l'année dernière à la même époque du fait de la pandémie. Le coefficient d'occupation de la compagnie s'est, lui, accru de 3,9 points, à 30,4%, ce qui lui fait espérer que des jours meilleurs s'annoncent pour les mois qui viennent. 'Nous avons remarqué que la propension à voyager était fortement liée aux niveaux de vaccination et au relâchement des mesures de restriction à la circulation, avec des clients qui continuent d'opter pour des réservations de dernière minute', souligne le groupe dans son communiqué. Dans ce climat d'optimisme, SAS dit prévoir d'offrir 100 destinations dans le cadre de son offre d'été. A la Bourse de Stockholm, le titre SAS perdait 0,6% vendredi, alors que l'indice sectoriel européen cédait au même moment 0,9%.

