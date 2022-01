Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: le trafic passagers bondit en décembre information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 12:31









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi avoir transporté près d'un million de passagers au mois de décembre, à la faveur d'une activité particulièrement soutenue durant les fêtes de fin d'année.



Le groupe dit avoir accueilli quelque 977.000 voyageurs à bord de ses avions le mois passé, ce qui correspond à un bond de plus de 150% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Son coefficient d'occupation est ressorti à 57%, ce qui marque une amélioration de 24 points de pourcentage par rapport à décembre 2020.



Si le transporteur indique avoir accru ses capacités de 150% au cours du mois dernier, il précise que la propagation du variant Omicron a eu un impact à la fois sur la demande et sur la disponibilité de son personnel, ce qui a fini par affecter le nombre de vols opérés au cours du mois.



Le titre SAS coté sur le marché Nasdaq Nordic perdait 1,2% mardi suite à la publication de ces chiffres.





