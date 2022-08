Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: le trafic de juillet touché par la grève des pilotes information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi une hausse de 23% de son trafic passagers au mois de juillet, une période qui a toutefois souffert de l'effet négatif de la grève de ses pilotes.



La compagnie aérienne scandinave indique dans un communiqué avoir transporté plus de 1,3 millions de passagers le mois dernier, pour des capacités en augmentation de 8%.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport au mois de juin, le nombre de passagers transportés s'inscrit en repli de 32% pour des capacités en baisse de 23%, ce qui témoigne de l'impact de la grève des pilotes, qui a duré pendant toute la première partie du mois.



Pour mémoire, SAS a dû procéder à l'annulation de 3.700 vols le mois dernier, ce qui a affecté les projets de voyage de quelque 380.000 passagers en pleine période des départs d'été.



L'action SAS coté à la Bourse de Stockholm recule actuellement de 0,5%.





Valeurs associées SAS Tradegate -0.64% SAS LSE -100.00% SAS LSE Intl -0.63% SAS OTCBB -100.00% SAS OTCBB -100.00%