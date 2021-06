Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : le programme de l'offre d'été dévoilé Cercle Finance • 21/06/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé vendredi qu'elle avait prévu d'ouvrir de nouvelles routes cet été en raison de la levée des mesures de restriction à la circulation et de l'augmentation de la demande. Au départ du Danemark et de la Suède, le transporteur nordique a notamment prévu de reprendre ses vols à destination de l'Italie, vers des villes comme Naples, Pise ou Bologne. D'autres destinations estivales seront proposées au départ de Copenhague et de Stockholm, dont Dubrovnik en Croatie et Lisbonne au Portugal. De nouvelles routes à partir de Copenhague permettront de rejoindre Bari (Italie), Rhodes (Grèce) et Tivat (Montenegro). Au départ d'Oslo, SAS a prévu de reprendre ses liaisons vers Athènes, Nice, Reykjavik ainsi que vers une dizaine de destinations en Mediterranée.

