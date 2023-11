Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: le plan de recapitalisation est maintenant finalisé information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé ce week-end avoir bouclé son plan de recapitalisation pour un montant de plus de 1,2 milliard de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs composé de Castlelake, d'Air France-KLM, de Lind Invest et de l'Etat danois.



Ce tour de table, supérieur de 25 millions de dollars au montant initialement visé, doit prendre la forme d'une augmentation de capital de 475 millions de dollars accompagnée du lancement de titres convertibles pour un montent de 725 millions de dollars.



S'ajoute à cela un financement intérimaire dit 'debtor-in-possession' (DIP) de 500 millions de dollars obtenu auprès de Castlelake qui vise à remplacer un accord du même type signé l'an dernier avec Apollo.



Suite à cette recapitalisation, Castlelake contrôlera 32% de son capital de SAS, l'Etat danois 25,8%, Air France-KLM 19,9% et Lind Invest 8,6%. Les 13,6% restants seront détendus par des créanciers ayant échangé de la dette contre des actions.



Ce renflouement intervient alors que la compagnie s'est placée l'an dernier sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.



Le succès de l'opération prouve, d'après le directeur général Anko van der Werff, 'que de nouveaux investisseurs croient en SAS et dans notre capacité à demeurer un acteur de premier plan du secteur aérien au cours des années à venir'.



Cotée à la Bourse de Stockholm, l'action SAS évoluait peu lundi suite à ces annonces, cédant 1,4% en fin de matinée.





