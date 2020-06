Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : le plan de recapitalisation avance Cercle Finance • 15/06/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a fait part lundi d'avancées dans son plan de recapitalisation par fonds publics, grâce au soutien des Etats suédois et danois, ses deux principaux actionnaires. Le transporteur indique que le gouvernement suédois a soumis aujourd'hui au parlement une proposition visant à le renflouer à hauteur de cinq milliards de couronnes suédoises (environ 475 millions d'euros). Le gouvernement danois a, de son côté, réaffirmé son intention de mener à bien le projet de recapitalisation de la compagnie, ajoute SAS sans plus de détails. Le groupe - qui a récemment annoncé la suppression de quelque 5000 postes - estime qu'il lui faut environ 12,5 milliards de couronnes (1,2 milliard d'euros) afin de faire face à la dégringolade du trafic aérien, qu'il ne voit pas revenir à ses niveaux d'avant la crise d'ici à 2022.

Valeurs associées SAS Tradegate -4.89% SAS LSE Intl +2.60% SAS OTCBB 0.00%