SAS : le directeur général va prendre la direction de la IATA

(CercleFinance.com) - Rickard Gustafson, directeur général de la compagnie aérienne scandinave SAS (Scandinavian Airlines System), prendra la direction du principal lobby de l'industrie aérienne internationale à partir de 2022. Il a en effet été élu président du conseil de direction de la IATA, l'Association du transport aérien international basée à Genève, succédant à Robin Hayes, le directeur général de JetBlue Airways. Rickard Gustafson - qui devrait prendre le relais après la crise de Covid-19 - a déclaré qu'il travaillera pour accélérer la transformation de l'industrie vers des voyages plus durables et réaliser des opérations climatiquement neutres. L'IATA représente environ 290 compagnies aériennes dans 120 pays, soit plus de 80% des compagnies aériennes mondiales.

Valeurs associées SAS Tradegate -8.41% SAS LSE Intl -7.97% SAS OTCBB +80.00%