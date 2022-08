Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SAS: le 3ème trimestre pénalisé par la grève des pilotes information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 11:00

(CercleFinance.com) - SAS a fait part vendredi de résultats trimestriels plombés par le mouvement de grève observé le mois dernier par ses pilotes, dans un environnement pourtant marqué par une nette reprise de la demande.



La grève de ses pilotes, qui s'est étendue sur les deux premières semaines de juillet, a coûté à la compagnie aérienne 1,4 milliard de couronnes suédoises (135 millions de dollars) en la contraignant à annuler près de 4000 vols, ce qui a affecté les projets de plus de 380.000 passagers.



En conséquence, le transporteur co-détenu par la Suède, la Norvège et la Danemark, a essuyé une perte nette de 1,8 milliard de couronnes sur son troisième trimestre, clos fin juillet, supérieure à la perte de 1,4 milliard enregistrée il y a un an.



Grâce à la reprise du trafic, son chiffre d'affaires a pourtant plus que doublé, atteignant 8,6 milliards de couronnes sur le trimestre contre quatre milliards un an plus tôt.



Dans son communiqué, le groupe manifeste son intention d'accroître ses embauches en vue de répondre à la demande croissante de ses clients, notamment en vue de la prochaine saison d'été, mais dit rester prudent concernant son programme d'hiver au vu des restrictions aux voyages qui touchent encore l'Asie.



A la fin du trimestre écoulé, sa trésorerie se montait à 6,1 milliards de couronnes, mais sa consommation de cash a totalisé un milliard de couronnes sur les trois mois écoulés, à comparer avec un flux positif de 500 millions sur la même période de 2021.



Peu avant 11h00, l'action SAS grappillait 0,1%, tandis que le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, l'indice sectoriel européen, gagnait 0,8%.