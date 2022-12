Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: la justice américaine valide l'accord avec les pilotes information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi que la justice américaine avait validé l'accord sur cinq ans et demi conclu cet été avec ses pilotes.



Le transporteur scandinave indique que le tribunal des faillites du district sud de New York a approuvé la nouvelle convention collective signée au mois de juillet avec quatre syndicats de pilotes.



Le groupe était tenu de soumettre l'accord à la justice américaine dans la mesure où il s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis.



Pour Anko van der Werff, son directeur général, l'accord conclu avec les pilotes reflète le soutien apporté par ces derniers au plan de restructuration 'SAS Forward', qui prévoit notamment une augmentation de capital de 9,5 milliards de couronnes et la conversion de 20 milliards de dettes en actions.



SAS dit prévoir une sortie du chapitre 11 dans le courant du second semestre 2023.



Cotée à la Bourse de Stockholm, l'action SAS avançait de 0,6% vendredi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées SAS Tradegate +1.93% SAS LSE -100.00% SAS LSE Intl -0.18% SAS OTCBB -100.00% SAS OTCBB -100.00%