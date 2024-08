Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAS: fin de cotation dans les capitales scandinaves information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - SAS fait savoir que le 13 août 2024 sera le dernier jour de négociation de ses actions ordinaires existantes sur les bourses de Stockholm, Copenhague et Oslo, ainsi que de ses obligations hybrides commerciales cotées sur Nasdaq Stockholm.



La date de référence pour la distribution aux détenteurs d'obligations hybrides dans le cadre du plan de réorganisation est fixée au 15 août 2024.



Après cette date, il ne sera plus possible de transférer la propriété de ces obligations.



Les modifications de la structure du capital de la société, incluant l'annulation des actions ordinaires existantes et le rachat des obligations hybrides, seront enregistrées après la sortie de la procédure de restructuration.





