SAS : baisse de 75% du nombre de passagers en juillet

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé vendredi avoir transporté 705.000 passagers le mois dernier, un chiffre en baisse de plus de 75% par rapport au mois de juillet 2019. Ses capacités ont, dans le même temps, été réduites de 76%, ce qui n'a pas empêché le coefficient d'occupation - qui mesure le remplissage des avions - de chuter de 33,6 points à 51%. Dans son communiqué, le groupe de transport aérien précise toutefois continuer à constater une 'lente reprise' de la demande, le nombre de passagers transportés en juillet ayant affiché une progression de l'ordre de 300% par rapport au mois de juin. Le titre du transporteur perdait près de 3% vendredi à l'heure du déjeuner à la Bourse de Stockholm.

