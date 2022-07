Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: accord trouvé aves les pilotes, fin de grève en vue information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé mardi être parvenu à un accord avec ses pilotes de ligne scandinaves, qui s'étaient mis en grève depuis une quinzaine de jours.



La compagnie aérienne souligne dans un communiqué que la signature d'une nouvelle convention collective de cinq ans et demi avec ses quatre syndicats de pilotes devrait permettre la reprise des vols 'aussi vite que possible'.



Dans le cadre de l'accord, SAS s'est engagé à recruter, d'ici à la fin 2024, 450 nouveaux pilotes en vue de la reprise attendue du trafic.



Le transporteur dit avoir obtenu, en contrepartie, des engagements en matière de productivité et de flexibilité de la part de ses pilotes.



Leur grève, qui avait démarré il y a 15 jours, se traduisait par des pertes comprises entre 9,5 et 12,5 millions de dollars par jour, ce qui correspond à un manque à gagner de 145 millions de dollars à ce jour pour la compagnie.



Cotée à la Bourse de Stockholm, l'action SAS bondissait de 8,5% mardi matin suite à cette annonce.





Valeurs associées SAS Tradegate +10.42% SAS LSE -100.00% SAS LSE Intl +6.87% SAS OTCBB -100.00% SAS OTCBB -100.00%