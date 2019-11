Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : a reçu son premier Airbus A321LR Cercle Finance • 15/11/2019 à 11:38









(CercleFinance.com) - Le premier des trois nouveaux A321LRs entrera en service dans la flotte SAS en Septembre 2020, a déclaré la compagnie aérienne scandinave. Le nouvel avion, conçu pour parcourir de plus longues distances que l'A321neo standard, réduira également les émissions avec une empreinte carbone inférieure d'environ 15 à 18% à celle de la génération précédente. SAS s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 25% d'ici 2030. L'A321LR entrera en service en septembre 2020 sur la liaison Copenhague-Boston. De nouvelles destinations seront communiquées progressivement plus tard en 2020, l'avion ayant une autonomie suffisante pour atteindre le nord-est des États-Unis, le Canada, le Moyen-Orient et l'Inde depuis la Scandinavie.

Valeurs associées SAS Tradegate -2.68% SAS LSE Intl -1.64% SAS OTCBB 0.00%