Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : tutoie les 360E, vers un re-test des 374E ? Cercle Finance • 08/06/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Sartorius refranchit les 350E et tutoie les 360E: le titre s'achemine vers un re-test des 374E, l'ex-zénith du 24 mars et 7 mai, un niveau qui coïncide avec une résistance oblique baissière issue de 2 précédents sommets (412 et 390E, les 17 février et 23 avril).

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +3.50%