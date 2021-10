Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : teste sans surprise le support des 438E information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 13:05









(CercleFinance.com) - Sartorius poursuit la correction induite par le 'gap' ouvert sous 480E (plancher du 13/08) : le titre effectue le test des 438E (plancher du 21/07) et pourrait -faute de rebond- enchainer par le comblement du 'gap' des 397,5E du 15 juillet.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -3.36%