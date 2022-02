Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : support des 340E compromis information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 14:59









(CercleFinance.com) - Après avoir déclenché une alerte à la baisse avec la cassure des 360E, Sartorius enfonce le plancher des 352E et le support des 340E du 3 juin 2021 est compromis.

Le prochain et dernier point d'appui se situe vers 330E (plancher des 8 et 15 mars 2021): une cassure validerait un nouveau potentiel de repli jusque sur 292E (point bas de mi-décembre 2020).





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -5.01%