Sartorius Stedim vise encore plus haut pour 2021

(Crédits photo : Sartorius Stedim biotech - crédit photo rapport financier annuel 2018 )

L'équipementier pour la production de médicaments biologiques a revu à la hausse ses prévisions annuelles qui étaient déjà très solides.

Quelques jours après la fin du premier semestre 2021, le numéro un mondial des équipements pour la production de médicaments biologiquesprésente un bulletin de notes qui mérite les félicitations. Entre janvier et juin, Sartorius Stedim a enregistré, selon des données encore préliminaires, une croissance de ses revenus de 61% à taux de change constants pour une marge d'excédent brut d'exploitation courant de l'ordre de 36% à 36,5%.

Effet pandémie

«Ces performances supérieures aux attentes, enregistrées dans l'ensemble des régions, sont à mettre au crédit de prises de commandes toujours soutenues, de chaînes d'approvisionnement solides et de capacités de production étendues», indique la société, qui profite indéniablement d'un «effet pandémie». Ses clients se protègent non seulement contre les risques de pénurie, mais augmentent leurs commandes en lien avec la Covid-19 (diagnostic et vaccins).

Encouragée par ce semestre, la direction voit plus haut pour la fin de l'année et relève une nouvelle fois ses prévisions pour 2021. Désormais, elle table sur une progression de ses revenus de 48%, soit 10 points de plus qu'en mars et 6 points de plus que le consensus. La marge d'Ebitda courant suivra, pour s'établir à 36%, contre 34% espéré il y a trois mois et 31,7% en 2020. L'Ebitda devrait ainsi dépasser la barre du milliard d'euros. «Au fil des publications, Sartorius Stedim donne le sentiment que les productions de vaccins vont constituer un chiffre d'affaires récurrent sur 2022-2023, commente l'analyste du cabinet Portzamparc. De facto, face à l'émergence de l'ARNm (et ses prochaines applications), Sartorius Stedim démontre qu'il permet d'épouser cette tendance.»

A plus de 50 fois le profit net estimé pour 2022, le PER est incontestablement élevé, mais la société relève très régulièrement ses objectifs, en plus de présenter des fondamentaux solides et de belles marges. Compte tenu de la récente hausse du titre, nous relevons notre objectif de cours à 490 euros.