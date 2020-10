Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius Stedim : résultat net de 278,1 ME sur 9 mois Cercle Finance • 20/10/2020 à 10:13









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 29,2 % pour s'établir à 1 379,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois. Les prises de commandes ont progressé de 43,9 % pour atteindre 1 637,9 millions d'euros. L'EBITDA courant a augmenté de 39,2 % à 434,7 millions d'euros, et la marge correspondante est en progression, passant de 29,0 % à 31,5 % en glissement annuel. Le résultat net courant du groupe a augmenté de 40,4 % par rapport aux ventes, atteignant 278,1 millions d'euros. Le résultat net consolidé par action s'élève à 3,02 euros (exercice précédent : 2,15 euros). La marge d'EBITDA courant du groupe est à présent estimée à 32 % en 2020 (contre 31 % précédemment). La direction maintient ses objectifs visant à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant de près de 30% d'ici 2025.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +4.91%