Sartorius Stedim: résultat net annuel divisé par trois

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech publie, à titre préliminaire pour l'année 2023, un résultat net en chute de 64,6% à 310 millions d'euros et une marge d'EBITDA courant en retrait de 6,7 points à 28,3%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 20,5% à 2,77 milliards d'euros.



Pour 2024, le fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique a pour objectif d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires 'à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure', avec une marge d'EBITDA courant supérieure à 30%.



A moyen terme d'ici 2028, le groupe vise une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires d'un pourcentage 'compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines', ainsi qu'une marge en augmentation à plus de 35%.





