(CercleFinance.com) - Sartorius-Stedim rechute vers 477E : le titre souffle un peu après avoir quasiment doublé de valeur entre 260 et 498E (depuis fin novembre 2020). Le titre vient par ailleurs de passer de 340E à 498,5E du 3 juin au 5 août, soit +47% sans la moindre correction... juste une consolidation latérale entre 460 et 440E du 12 au 21 juillet. Rappel: aucun support n'existe sous 440E et un 'gap' est resté béant au-dessus de 397,5E depuis le 5 juillet.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -1.24%