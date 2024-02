Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim: placement privé de 5,15 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech annonce avoir placé avec succès 5.150.215 actions auprès d'investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un placement privé international par voie de construction d'un livre d'ordres accéléré.



Les actions nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS à un prix de 233 euros par action, soit un montant brut de 1,2 milliard d'euros avant déduction des commissions et des dépenses.



Le groupe a l'intention d'utiliser les produits nets de la levée de fonds pour accélérer son désendettement au-delà de sa génération de trésorerie interne et renforcer sa flexibilité stratégique. Le règlement-livraison devrait avoir lieu le ou autour du 9 février.





