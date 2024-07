Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim: objectifs abaissés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Sartorius Stedim Biotech indique abaisser ses objectifs pour 2024, prévoyant désormais une marge d'EBITDA courant de 27 à 29% pour un chiffre d'affaires à peu près au niveau de l'année précédente.



'L'industrie des sciences de la vie continue de présenter un tableau contrasté, sans dynamique positive stable', explique le groupe, qui 'adopte délibérément une approche conservatrice et prudente des perspectives pour le reste de l'année'.



Pour son premier semestre, le fournisseur à l'industrie pharmaceutique publie un BPA en baisse de 59,3% à 1,08 euro, ainsi qu'un EBITDA courant en repli de 6,8% à 387,3 millions, soit une marge correspondante en diminution de 1,5 point à 28,2%.



Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, soit une légère baisse de 2% (-3,8% en organique), mais compte tenu du déstockage avancé de la part des clients, ses prises de commandes ont augmenté de 10,4% à 1,26 milliard.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 175,50 EUR Euronext Paris +1,24%