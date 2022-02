Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius Stedim: est pénalisé par l'analyse d'UBS information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -8% alors qu'UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Sartorius Stedim Biotech malgré un objectif de cours relevé de 297 à 355 euros. Cette nouvelle cible laisse toujours un potentiel de baisse de 10% pour le titre du fournisseur d'équipements et services pour l'industrie pharmaceutique.



'Les perspectives jusqu'en 2025 semblent raisonnables et impliquent un taux de croissance sous-jacent qui ne soutient pas la valorisation et laisse un ratio PEG de quatre fois, qui semble toujours peu attrayant', explique le broker dans le résumé de sa note.



Rappelons que le groupe a également annoncé ce matin la conclusion de l'acquisition de la division de chromatographie de Novasep, transaction qui l'amène à ajuster sa prévision de chiffres d'affaires pour 2022. A taux de change constant, Sartorius Stedim Biotech anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 15 et 19% (14-18% précédemment), tandis que la marge d'EBITDA courant de l'entreprise est toujours anticipée à plus de 35% cette année.



L'activité acquise a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2020 avec une marge bénéficiaire à deux chiffres.





