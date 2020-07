Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius Stedim : entouré pour ses prévisions annuelles Cercle Finance • 16/07/2020 à 13:43









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech grimpe de près de 7% au lendemain d'un relèvement par le fournisseur d'équipements pour l'industrie pharmaceutique, de ses objectifs financiers au titre de l'exercice en cours. Devançant son point d'activité semestriel du 21 juillet, il a ainsi indiqué viser désormais pour 2020 une croissance des ventes de 26 à 30% (contre 17 à 21% auparavant) et une marge d'EBITDA courant d'environ 31% (contre 30% auparavant). 'Nous restons fondamentalement positifs sur le groupe mais à court terme, les multiples et notre DCF nous limitent dans un rating acheteur', réagit Oddo BHF qui abaisse donc son opinion de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours relevé de 202 à 240 euros.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +10.97%