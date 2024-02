Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim: dividende fixé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech indique que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 26 mars, de verser un dividende de 0,69 euro par action pour 2023. Le profit total distribué atteindrait 67,1 millions d'euros. Le dividende sera payé le 4 avril.



Le conseil a également approuvé la décision de soumettre à l'AG les résultats de 2023 du groupe de produits et services pour l'industrie pharmaceutique, résultats qui ont déjà été publiés à titre préliminaire le 26 janvier dernier.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +0.60%