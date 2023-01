Sartorius Stedim : Credit Suisse initie la couverture à Neutre et un objectif de cours de 360 euros

(AOF) - Credit Suisse initie la couverture de Sartorius AG avec une note Neutre et un objectif de cours de 450 euros, ainsi que de Sartorius Stedim avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 360 euros. « Si nous apprécions le potentiel de croissance à long terme des marchés des bioprocédés et des produits de laboratoire, nous considérons que la valorisation est en phase avec les événements après l'importante hausse du cours de l'action depuis le début de l'année » précise l’analyste.

" Nous voyons des attraits significatifs à moyen terme pour l'industrie des bioprocédés, soutenus par une forte croissance des volumes de production biopharmaceutique, une utilisation accrue des systèmes à usage unique et l'émergence de nouvelles modalités thérapeutiques. Notre indice propriétaire PharmaValues "Bioprocess Opportunity Index" indique une croissance des volumes de l'ordre de 15 % à moyen terme. Cependant, le surstockage des clients pendant la pandémie de Covid doit maintenant se résorber, limitant sa croissance en 2023 à un montant faible.

Les estimations de bénéfices du broker pour 2023 sont inférieures de 7,5% au consensus pour Stedim et de 2% pour Sartorius AG.

