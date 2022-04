Sartorius Stedim Biotech: un début d'exercice dynamique information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 14:20

(CercleFinance.com) - L'action Sartorius Stedim Biotech s'adjuge plus de 4% à la Bourse de Paris ce jeudi, les investisseurs saluant le bon début d'exercice enregistré par le fournisseur d'équipements et de services destinés à l'industrie biopharmaceutique.



La société basée à Aubagne dit avoir connu un début d'exercice 2022 'particulièrement dynamique', avec des taux de croissance à deux chiffres au niveau de son chiffre d'affaires comme de son résultat.



Au cours des trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a ainsi augmenté de 27,6% en glissement annuel et à taux de change constants pour atteindre 862 millions d'euros.



L'Ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) a lui bondi de 31,1% à 304 millions d'euros, donnant une marge globalement stable à 35,2%, contre 35,4% un an plus tôt.



Au vu de ses performances au premier trimestre, le partenaire de l'industrie biopharmaceutique a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2022, visant toujours une croissance de son chiffre d'affaires entre 15% et 19%, pour une marge d'Ebitda de plus de 35%.



Vers 14h00, le titre gagnait 4,4%, à comparer avec une hausse de moins de 2% pour l'ensemble de la Bourse de Paris.