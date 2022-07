Sartorius Stedim Biotech: premier semestre salué en Bourse information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 11:24

(CercleFinance.com) - L'action Sartorius Stedim Biotech signe jeudi matin la plus forte progression de l'indice SBF 120, les investisseurs saluant les résultats de premier semestre de ce fournisseur d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique.



Malgré un contexte jugé 'de plus en plus difficile', le groupe basé à Aubagne - qui aide ses clients à fabriquer des médicaments - a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son résultat lors des six premiers mois de l'année, tout en confirmant ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Au cours du premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 22,1% en glissement annuel et à taux de change constant (+27,5% en données publiées) pour atteindre environ 1.724 millions d'euros.



Son Ebitda courant a progressé de 24,5% pour s'établir à 607 millions d'euros au cours du premier semestre, correspondant à une marge de 35,2% contre 36,1% sur la même période de l'an passé.



La société explique ce repli par une augmentation de ses coûts suite au recrutement de nouveaux employés, ainsi que par la reprise des voyages d'affaires.



La direction a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, visant toujours une croissance du chiffre d'affaires de 15% à 19% pour une marge d'Ebitda de plus de 35%.



Dans son communiqué, l'entreprise fait néanmoins part d''incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale', un constat qui ne semblait pas effrayer les investisseurs.



A 11h10, le titre gagnait plus de 8% dans des volumes soutenus tandis qu'au même moment, le SBF 120 reculait d'environ 0,1%.