Sartorius Stedim Biotech : lourde sanction après l'abaissement de l'objectif de ventes

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Sartorius Stedim Biotech dévisse de 11,17% à 309,30 euros après avoir lancé un avertissement sur ses ventes 2022. " La croissance du chiffre d'affaires consolidé devrait maintenant se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 15 à 19 % ", a prévenu le fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique. La projection de la marge Ebitda courant reste, elle, inchangée à plus de 35 %.

" Elles se situent toujours au sein de la fourchette anticipée jusqu'à présent, mais sont soumises à des incertitudes encore élevées face à la situation politique et économique mondiale ", a averti le PDG Joachim Kreuzburg, à propos des perspectives.

Sartorius Stedim Biotech a émis cet avertissement à l'occasion de la présentation de résultats 9 mois un peu courts. Le résultat net courant a atteint 607 millions d'euros, en progression de 19,2% tandis que l'Ebitda courant a progressé de 19,1 % à 912 millions d'euros. Le consensus FactSet s'élevait à 927 millions d'euros pour l'Ebitda. La marge d'Ebitda est ressortie à 35% contre 36,3% sur la même période en 2021.

" Cette évolution a été influencée positivement par des économies d'échelle issues de la croissance du chiffre d'affaires, mais diluée par les effets de change et, conformément aux prévisions, par des frais supérieurs suite au recrutement de nouveaux employés ainsi que par d'autres postes de coûts normalisés ", a expliqué la société.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 17% à taux de change constants pour atteindre environ 2,603 milliards d'euros. Il est en hausse de 23,4% en données publiées. Le marché visait 2,63 milliards d'euros.

