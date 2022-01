Sartorius Stedim Biotech en repli malgré un nouvel exercice exceptionnel

(AOF) - Sartorius Stedim Biotech cède 2,7% à 359,1 euros après la publication de résultats préliminaires sans surprise. Le fournisseur de l'industrie de la biotechnologie a réalisé l'an dernier un résultat net courant en hausse de 79,2 % à 688 millions d’euros grâce à l'envolée de la demande liée au Covid. L'Ebitda ajusté a bondi de 70,9 % à 1,033 milliard d'euros et la marge correspondante a augmenté de 4,1 points de pourcentage pour atteindre 35,8 % (exercice précédent : 31,7 %).

Cette augmentation est attribuable à des économies d'échelle et à l'évolution partiellement reportée des coûts, notamment face au faible nombre de voyages à cause de la pandémie ainsi qu'à de nouvelles embauches relativement peu nombreuses par rapport à la croissance du chiffre d'affaires.

Cette tendance s'est néanmoins atténuée en raison de l'élargissement de la main d'œuvre durant le second semestre de l'exercice considéré, mais aussi de la hausse des frais de logistique et d'achat.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 52,6 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente (déclaré : +51,1 %) pour atteindre 2,887 milliards d'euros. Le consensus tablait sur 2,934 milliards.

La forte croissance est principalement attribuable aux activités avec les fabricants de médicaments biopharmaceutiques et à la demande liée à la pandémie avec l'accélération de la production de vaccin qui a contribué pour 18 points à la croissance.

Après deux années exceptionnelles, notamment en raison de la pandémie, Sartorius Stedim Biotech projette une croissance à deux chiffres pour l'ensemble de l'exercice 2022 en dépit d'une forte base de chiffre d'affaires.

" Nous sommes très optimistes quant au futur développement de nos activités. Nous avançons à grands pas en investissant dans des capacités de croissance supplémentaire et renforçons notre présence mondiale dans tous les services par le biais de nouvelles embauches. Suite à la hausse de notre rentabilité en 2021, nous entendons maintenir ce niveau élevé durant l'exercice actuel", explique Joachim Kreuzburg, président du conseil d'administration et PDG.

Cette année, le chiffre d'affaires devrait ainsi augmenter de 14 % à 18 % contre un consensus de 15,4%. Suite à la hausse de la rentabilité en 2021, l'entreprise prévoit un niveau de marge d'Ebitda courant tout aussi élevé, atteignant plus de 35 %. Le marché vise 35%.

Pour les activités liées à la pandémie, Sartorius Stedim Biotech anticipe des ventes à un niveau proche de celui de l'exercice précédent pour 2022 (soit environ 500 millions d'euros).

Enfin, en 2025, le groupe a réitéré son objectif de chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros (contre un consensus de 4,6 milliards) et relevé son anticipation de marge à " supérieur à 35% " contre 33% précédemment et un consensus de 34%.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.