Sartorius Stedim Biotech dévisse après un nouveau profit warning

(AOF) - Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Sartorius Stedim Biotech décroche de 11,23% à 199,65 euros après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d'Ebitda courant du fournisseur de l’industrie biopharmaceutique est désormais attendue légèrement supérieure à 28 % contre environ 30 % précédemment, après 35% lors de l'exercice précédent.

L'entreprise s'attend désormais à une baisse du chiffre d'affaires de près de 19 % et si l'on exclut les éléments liés au Covid-19, une baisse d'environ 14 %.

Sartorius Stedim Biotech anticipait auparavant une baisse du chiffre d'affaires d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines. Si l'on exclut les activités liées au Covid-19, le chiffre d'affaires était anticipé en repli d'un pourcentage compris entre le haut de la fourchette à un chiffre et le bas de la fourchette des dizaines.

Sartorius Stedim Biotech avait déjà émis un profit warning en juin 2023.

D'après les chiffres préliminaires, Sartorius Stedim Biotech a enregistré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2,069 milliards d'euros durant les neuf premiers mois de 2023, en repli de 19 % à taux de change constant. " Les raisons principales sont liées à une baisse des stocks plus longues que prévues après la fin de la pandémie de la Covid-19, les faibles niveaux de production chez certains clients, l'arrêt des activités en Russie et un niveau d'investissement globalement au ralenti de la part des clients, principalement en Chine et aux Etats-Unis ", a expliqué la société.

L'EBITDA courant préliminaire a décliné en raison de l'évolution des volumes et des effets du mix produits, pour s'établir à 594 millions d'euros, contre 912 millions d'euros. La marge correspondante s'établit à 29 %, contre 35,0 %, un an plus tôt.

L'entreprise a confirmé que ses perspectives de marché demeurent fondamentalement positives à moyen et long termes et continue de se considérer en position de force par rapport à la concurrence. La direction s'attend à une croissance rentable en 2024 et donnera des indications quantitatives lors de la publication des chiffres de l'année 2023 en janvier 2024. Son ambition à moyen terme jusqu'en 2025 est actuellement à l'étude et une mise à jour sera également fournie en janvier 2024.

Sartorius Stedim Biotech publiera ses chiffres sur les 9 premiers mois de l'année 2023 le 19 Octobre comme prévu.

Points clés

- Société créée en 1978, fournisseur de solutions intégrées pour l'industrie biopharmaceutique ;

- Chiffre d'affaires de 3,5 Md€ réalisé à 36 % dans les Amérique, 26 % en Asie-Pacifique et 38 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique ;

- Modèle d’affaires d'offre aux groupes pharmaceutiques de produits centrés sur les étapes de production de substances biopharmaceutiques et procédés (milieux de culture cellulaire, lignées cellulaires, bioréacteurs, séparation, purification et concentration de produits intermédiaires) et sur celles de l’isolation du médicament souhaité (cryoconservation, filtration, concentration…) ;

- Capital contrôlé à 73,6 % (84,6 % des droits de vote) par le groupe allemand Sartorius, Joachim Kreuzburg étant président du conseil d’administration de 8 membres et René Faber directeur général ;

- Capacité à financer acquisitions et croissance rapide, grâce à un endettement maîtrisé avec un ratio de capitaux propres de 50,2 % et un effet de levier de 1,2.

Enjeux

- Stratégie 2025 fondée sur l'élargissement de l'offre par acquisitions, notamment en Amérique du nord et Asie, sur l'optimisation des process industriels et la hausse des capacités de production, avec pour ambition, relevée, un chiffre d’affaires de 4,4 Mds€ et une marge opérationnelle de + 35 % ;

- Stratégie d’innovation sur 3 piliers :

- développement en propre de produits spécialisés grâce à une R&D de 4,4 % et un portefeuille de 3 044 brevets, concentré sur les membranes, les plateformes et les technologies de contrôle,

- acquisitions d'entreprises innovantes et partenariats industriels ;

- stratégie environnementale intégrée à celle de la maison-mère ;

- Renforcement de l’activité de poches médicales avec le rachat, pour 2,4 Mds€, du français Polypus, spécialiste des réactifs de transfection pour les thérapies cellulaires et géniques et de l’ADN plasmidique, nécessaire aux produits à base d’ARN ;

- Visibilité avec des prises de commandes égales à un an de chiffre d’affaires.

Défis

- Impact faible de l’inflation des salaires ;

- Réalisation des anticipations de reprise des investissements du secteur biopharmaceutique ;

- Pause dans la croissance externe, la priorité allant à l’intégration de Polypus ;

- Après un recul de 18,7 % des ventes et de 40 % du résultat net, objectif 2023 abaissé d'une marge opérationnelle vers 30 % ;

- A moyen terme, maintien du taux de distribution à 16,7 % du bénéfice.

