Sartorius Stedim Biotech confirme ses objectifs

(AOF) - Sartorius Stedim Biotech a réalisé au troisième trimestre 2021 un résultat net courant en hausse de 69,4% à 187,4 millions d'euros. L'Ebitda courant du fournisseur de l'industrie biopharmaceutique a progressé de 61,3% à 278,1 millions, faisant ressortir une marge sur Ebitda courant de 36,7% contre 33,8% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a grimpé de 62,9% à taux de change constant à 962,1 millions. Sur neuf mois, le bénéfice bondit de 83% à 509 millions, la marge sur Ebitda courant ressort à 36,3% pour un chiffre d'affaires de 2,109 milliards, en hausse de 56,2% à taux de change constant.

Sartorius Stedim Biotech a confirmé ses prévisions de croissance, revues à la hausse pour la dernière fois en juillet, pour l'ensemble de l'année 2021. Par conséquent, le groupe prévoit une croissance du chiffre d'affaires consolidé d'environ 48% et une marge d'Ebitda courant d'environ 36%.

Les objectifs à moyen terme revus en janvier 2021 demeurent inchangés et tablent sur un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards d'euros et une marge d'Ebitda courant de 33% environ pour 2025.

"Au cours des neuf premiers mois de l'année, la forte demande en matière de technologies innovantes pour une production efficace de produits biopharmaceutiques a entraîné le développement très dynamique de notre activité, comme nous l'avions prévu. Une hausse supplémentaire liée à la production de vaccins contre le coronavirus était importante, mais pas dominante", a commenté le PDG Joachim Kreuzburg.

"Nous avons élargi notre portefeuille de produits utilisés dans le cadre de la production de thérapies cellulaires et géniques ainsi que de vaccins en prenant une participation majoritaire dans CellGenix et en acquérant le spécialiste des milieux de culture cellulaire Xell ", a précisé le dirigeant.

