Sartorius Stedim: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech grimpe de près de 5%, entouré après un relèvement de recommandation par UBS directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 355 à 370 euros, sur le titre du fournisseur à l'industrie pharmaceutique.



'La prévisibilité et la durabilité de la croissance avec des barrières à l'entrée élevées devraient s'avérer intéressantes à un ratio PEG de deux fois dans cet environnement d'incertitude macro', estime le broker dans sa note.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +0.94%