Sartorius Stedim: baisse de 35% du BPA courant trimestriel

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech affiche un BPA courant de 1,43 euro pour les trois premiers mois de 2023, en baisse de 35,3% en comparaison annuelle, et un EBITDA courant en recul de 27,5% à 220 millions d'euros, soit une marge de 30,3%.



Le fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de 726 millions, en contraction de 15,8%, dont une baisse de 18,4% en organique (-17,2% à changes constants) du fait d'une normalisation de la demande.



Reconnaissant des 'incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale', il confirme anticiper en 2023 une croissance modérée de son chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire aussi élevée que celle enregistrée en 2022.





