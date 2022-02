Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius Stedim: acquisition finalisée et prévision ajustée information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech cède 1% après la conclusion, par le fournisseur à l'industrie pharmaceutique, de l'acquisition de la division de chromatographie de Novasep, transaction qui l'amène à ajuster sa prévision de chiffres d'affaires pour 2022.



L'activité acquise a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2020 avec une marge bénéficiaire à deux chiffres. Elle emploie une centaine de personnes, qui travaillent majoritairement en France, mais aussi aux États-Unis, en Chine et en Inde.



A taux de change constant, Sartorius Stedim Biotech anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 15 et 19% (14-18% précédemment), tandis que la marge d'EBITDA courant de l'entreprise est toujours anticipée à plus de 35% cette année.





