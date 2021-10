Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : se reprend bien, vers 465E, les 480E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Sartorius rebondit sur 424E et au-delà des 438E (plancher du 21/07) pour tester 465E (ex-zénith du 19/07) : reste à combler le 'gap' des 480E (et ex-plancher de la mi-août) pour ressortir du canal baissier moyen terme. Le titre ne se met pas complètement à l'abris d'une nouvelle vague de repli et d'un comblement du 'gap' des 397,5E du 15 juillet.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +5.46%