Sartorius s’allie au groupe suédois Bico et prend 10% de son capital

(AOF) - Sartorius, partenaire des entreprises de santé pour leurs projets de recherche, a noué un partenariat le groupe suédois Bico, fournisseur d'instruments et de consommables pour les applications de bio-impression, de bioscience et de bio-automatisation. L’accord prévoit une participation de 10 % de Sartorius au capital de Bico. Les deux entreprises s'engagent dans une collaboration en matière de recherche et de développement concernant l'impression cellulaire 3D et les technologies associées, ainsi que les solutions numériques pour les flux de travail de développement de lignées cellulaires.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.