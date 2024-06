Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius : retour express sur le plancher des 160E du 30/10 information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) -Sartorius effectue un retour express sur le plancher des 160E du 30/10 et menace ce support crucial moyen terme (incursion vers 158E).

Le prochain support se dessine vers 140E : il faut remonter au creux majeur du 16 mars 2020 (plongeon Covid).





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 157,25 EUR Euronext Paris -11,33%