Sartorius : repasse les 360E, objectif 368 puis 378E Cercle Finance • 26/05/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Sartorius dépasse le palier des 360E et peut viser un 1er objectif à 368E (résistance des 23/24 mars) puis 378E, résistance oblique issue des 2 précédents sommets des 412E puis 390E des 17 février et 23 avril.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +2.06%