(CercleFinance.com) - Sartorius confirme son rebond sur 288E et refranchit 330E : le titre se hisse vers 343E et semble pouvoir progresser sans obstacle jusque vers 360E (zénith de la mi-novembre).

Le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 364,7E du 15/09





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +5.27%