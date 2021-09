Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : rechute vers 525E, support à préserver information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Sartorius culmine sous 551E et rechute vers 525E (un niveau du 1er septembre ou du 25/08). Attention car le canal ascendant est très étroit et la marge de sécurité très mince: sous 525E, le scénario d'un retour sur 480E deviendrait plausible.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -4.23%