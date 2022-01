Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : rechute vers 390E, les 340E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 16:17









(CercleFinance.com) - Toujours pas de rémission en vue pour Sartorius qui rechute vers 390E, enfonçant le plancher des 394,4E du 10/01.

La récente cassure des 430E du 11/10/2021 a libéré un potentiel de repli jusque vers 340E, le plancher du 3/6/2021.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -6.34%