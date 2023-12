Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : rechute sur 200E, Harami baissier sous 210E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Sartorius rechute sur 200E et dessine ainsi un Harami baissier sous 210E : la dynamique haussière sous forme d'un 'V' sur 162E le 30 octobre serait comprise en cas de repli sous 199E avec un 1er soutien vers 195E puis un palier très robuste vers 180E.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -2.13%